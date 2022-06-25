Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kalitesini bir kez daha tescilledi

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinde 97,09 puan alan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bölgede kalitesi ile dikkat çekiyor.

“Ekip ruhu önemli”

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin her zaman sağlıkta hasta ve çalışan odaklı iyileştirme çalışmalarını mevcut sistemin bir adım ötesine taşıyarak, kaliteli sağlık hizmeti sunma noktasında çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi.

Başarıda ekip ruhunun önemine dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Bu başarıda, kurumda yerleşen güçlü bir ekip ruhunun olması çok önemli. Hastanemizdeki sağlık hizmetlerini kalite standartları çerçevesinde özenle sunan ve bu değerlendirme sürecinde büyük katkı sağlayan başta Hastane Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve diğer sağlık yöneticilerimiz ile birlikte kalite birimi çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve elde ettiğimiz kaliteye ulaşmada emeği geçen tüm personellerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.