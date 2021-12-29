Düzce Atletik Basketbol haftaya damgasını vurdu

hafta mücadelesinde İstanbul Üniversitesini farklı yenen Düzce Atletik Basketbol takımı, haftaya da damgasını vurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından haftanın en değerli oyuncusu Melike Nur Gürbüz seçilirken haftanın beşlisine de yine Düzce Atletik'ten 2 oyuncu girmeyi başardı.

Pazar günü Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 84-66 yenen Düzce Atletik kendi evinde çok değerli puanları alırken haftaya da damgasını vurdu. Maçta 11 sayı, 12 asist, 13 ribaund, 12 top çalma ile oynayan Melike Nur Gürbüz 34 verimlilik puanı ile haftanın en değerli oyuncusu oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından haftanın beşlisinde de yine Düzce Atletik Basketbol takımından Melike Nur Gürbüz ve Sena Nur Demir girmeyi başardı.

Düzce Atletik Basketbol, sezonun 4. haftasında ise Hatayspor ile 8 Ocak 2022 tarihinde Antakya Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.