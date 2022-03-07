Düzce Atletik - Fenerbahçe 54-78

TBF Genç Kızlar Ligi A grubu 8. hafta mücadelesinde Düzce Atletik, ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi konuk etti. Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım karşılıklı ataklarla başladı. Ancak hem yaş hem de boy ortalamasını elinde bulunduran Fenerbahçe kısa sürede maçta üstünlüğü yakaladı. 1. çeyreği 14-20 önce bitiren Fenerbahçe, 2. çeyrekte de üstünlüğünü devam ettirdi ve 19 sayı buldu. Maçın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 25-39 üstünlüğü ile tamamlandı. 3. çeyrekte rakibine göre üstün oyun ortaya koyan Düzce Atletik, hücumlardan faydalanamadı. Fenerbahçe 3. çeyrekte de 18 sayı bulurken Düzce Atletik 16 sayı üretebildi. Maçı son çeyreğinde ise Düzce Atletik peş peşe top çalarak yaptığı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştıysa da güçlü rakibi karşısında etkili olamadı ve son çeyrekte Fenerbahçe'nin 21 sayı üretmesine engel olamadı. Düzce atletik ise son çeyrekte 13 sayı üretebildi. Maç ise Fenerbahçe'nin 78-54 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Düzce atletik puan tablosunda 12 puanla 4. sırada yer aldı. Ligin 9. haftasında ise Düzce Atletik, lider BOTAŞ'ı konuk edecek.