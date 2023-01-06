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Düzce Atletik, Galatasaray'ı konuk edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi kızlar kategorisine mücadele eden Düzce Atletik, hafta sonu oynanacak karşılaşmada Galatasaray’ı konuk edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi kızlar kategorisine mücadele eden Düzce Atletik, hafta sonu oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ı konuk edecek.


Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik, sezonun 11. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçta İstanbul'da 58-71 mağlup eden Düzce Atletik, bu defa kendi evinde de galibiyet için sahaya çıkacak.


Düzce Atletik - Galatasaray karşılaşması 8 Ocak 2023 pazar günü saat 13:00'te Düzce Bahçeşehir Merkez Spor Kompleksi'nde başlayacak.

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