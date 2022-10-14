Düzce Atletik ilk maçını bekliyor

Düzce'nin basketbol sahalarındaki temsilcisi Düzce Atletik Kız Basketbol Takımı yeni sezonda çıkacağı ilk maçı Çankaya Üniversitesi karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Kurulduğu ilk yıl çıkardığı birbirinden güzel maçlarla göz dolduran ve güçlü rakiplerinin korkulu rüyası olan Düzce Atletik Basketbol Takımı, yeni sezona da doludizgin hazırlandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, BOTAŞ, İstanbul Yıldızları gibi çok güçlü takımlarla oynayan Düzce Atletik Gençler ligi Kızlar kategorisinde yeni sezonda B grubunda yer alıyor. Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray, İstanbul Basketbol Feneri, Mersin Yenişehir Belediyesi, Asilada İnşaat Ege Gelişim ve Hatay Büyükşehir Belediyesi gibi birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşacak. Geçen yılki başarıyı bu senede sürdürmek isteyen Düzce Atletik ilk karşılaşması olan Çankaya Üniversitesi maçı için hazırlıklarını Bahçeşehir Spor Salonunda yaptığı son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İlk maç 15 Ekim'de

Düzce Atletik Genç Kız Basketbol takımı sezonun ilk maçını Ankara'da Çankaya Üniversitesi ile yapacak. Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.