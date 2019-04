Düzce Baro Başkanı Azade Ay, “Bir an bile vazgeçmeyeceğiz”

Düzce'de 5 Nisan Avukatlar Günü Anıtpark'ta düzenlenen törenle kutlandı. Baro Başkanı Avukat Azade Ay, hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir an bile vazgeçmeyeceklerini söyledi.

5 Nisan Avukatlar Günü Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Barosu tarafından ilk olarak Atatürk Anıtı önüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay bir konuşma yaptı.

Başkan Azade Ay konuşmasında yargının önemine vurgu yaparak “Evrensel hukukta kuvvetler ayrılığı prensibi doğrultusunda üç eşit erk içinde, yargının eşitler arasından birincil önemde olduğu, genel bir kabuldür. Yargı erkinin üç ayağı iddia, savunma ve karardır. Her bir unsurun yargı açısından vazgeçilmez olduğu açıktır. Savunma olmaksızın yargının adil, insani, ahlaki ve vicdanla donatılmış kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

“Savunma tarafsızlığın teminatı”

Savunmanın yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığın teminatı olduğunu kaydeden Avukat Ay, savunma önündeki tüm engellerin kaldırılmasını gerektiğine işaret ederek “Savunmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı, savunmanın iddia ve karar ile eşit şartlarda hizmet etmesinin şartları oluşturulmalı, savunma kadar, savcı ve hakim güvencesinin, kararların adil ve vicdani alınmasındaki önemi göz ardı edilmemeli, yargının tarafsız ve bağımsız olması sağlanmalıdır.

“Toplumsal güven artacak”

Hakim, savcı ve avukatların tam bağımsızlığı sağlandığında yargıya olan toplumsal güvenin artacağının altını çizen Azade Ay konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizde yargıya ve yargı kararlarına güvenin yeniden sağlanması ile hedeflerimize daha hızlı ve güvenli ulaşacağımız tartışılmazdır. Yargının kalitesinin, hızının, makul ve uygulanabilir yöntemlerle arttırılması da üzerinde durulması gereken önemli hususlardandır.”

Çözüm önerilerini sıraladı

Avukat Azade Ay, sorunların çözümü için önerilerini de sıralayarak “Yargı bu sorunların çözümünde hukuk eğitiminin kalitesinin arttırılması, avukatlık sınavının uygulanması, alternatif çözüm yollarının zorunlu olmaktan çıkarılması gibi hassasiyetlere özen gösterilmesi, adalete ulaşımın önündeki engellerin kaldırılmasının yanında, adalete erişimin her birey açısından eşit olması ve sosyal hukuk devleti gereğince buna ilişkin düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesi önemli ve gereklidir. Yine sorunların çözümünde yasama yetkisi kullanılırken, kanunların yapılması ve revizesi aşamasında evrensel hukuk ilkelerine uyulmasının yanı sıra, aşamalarda uygulayıcı konumunda olan, hakim, savcı ve avukatların meslek örgütü olan Baroların katılımının sağlanması, uygulanabilirliği arttıracak ve soruları azaltacaktır. Toplumsal ve bireysel yaşamın, barış huzur ve düzenin, milli birliğin devamının temeli, adalet duygusunun her kesimde varlığının sağlanması ile mümkün olacaktır. Tüm sorunların çözümü özünde yargı bağımsızlığı, güçlü savunma, sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmaktan geçeceği açıktır. Ancak hukukun üstünlüğüne inançla, milli değerlerimize ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyetimizin her bir bireyin huzurlu, adil ve eşit geleceğe sahip olması sağlanabilir” diye konuştu.

Hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir an bile vazgeçmeyeceklerini söyleyen Azade Ay “Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bir kez daha deklere ederek, hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir an bile vazgeçmeden, demokrasiye, laik cumhuriyete, hukuk devletine, bağımsız yargıya ve bağımsız savunmaya inanan, beraberce, omuz omuza mesleği ifa ettiğimiz tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar gününü Düzce barosu adına kutlarım” şeklinde açıklama yaptı.

Konuşmanın ardından Avukatlar hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldılar.