Düzce Barosu Staj Eğitim Kolu çalışmalarına başarıyla devam ediyor

Düzce Barosu bünyesinde okullarından mezun olan ve avukatlık yapmaya hazırlanan stajyerlerin mesleğe hazırlamak, adaptasyonları sağlamak, avukatlık mesleğinin bütün inceliklerini öğretmek amacıyla kurulan staj eğitim kolu 2020-2021 yılı döneminde son iki haftasına girdi. Yıl boyunca avukatların yanında stajlarını tamamlayan hukuk fakültesi öğrencileri, Düzce Barosu Staj Eğitim kolu tarafından da çeşitli konularda eğitimlere tabi tutuluyor. Düzce Barosu Staj Eğitim Kurulu Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber, başkanlığında yaptıkları toplantılarda stajlarını tamamlamaya çalışan avukat adaylarına mesleki olarak çeşitli konularda eğitim verirken stajyer avukatların da iyi birer avukat olması için çaba harcıyor.

Düzce Barosu Staj Eğitim Kurulu Başkanı Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber; 2020-2021 staj eğitim kurulu dönemi son 2 haftaya girdi Düzce Barosu staj eğitim kurulu stajyer avukatları en iyi şekilde eğitmeye devam ediyor staj eğitim Kurulu Başkanı Avukat Ali Dilber verimli bir dönem geçirdiklerini pandemiye rağmen gerek yüz yüze gerek online eğitiminin hiç kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Bir avukatın bilmesi gereken her türlü eğitim, kamu hukuku ve özel hukukun tüm branşlarında eğitim alan stajer avukatlar 72 saat eğitim alarak mesleklerini en iyi şekilde öğreniyorlar.