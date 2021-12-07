Düzce Başkanı Ahmet Özdemir oldu

Düzce Şube Başkanı Ahmet Özdemir oldu.

Ensar Vakfı Düzce Şubesi Yönetimi, Türkiye Ensar Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Şener Ağaç, Teşkilatlanma Sorumlusu Turan Koç ve Mütevelli Heyetinin de katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vakfın Düzce Şubesi Başkanlığına getirilen Ahmet Özdemir “Bizleri bu göreve layık gören kıymetli büyüklerimize ve benimle birlikte vakıf çalışmaları kapsamında memleketimize hizmet etmek üzere yönetimimize katılan fedakar birbirinden kıymetli ağabeylerime ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım. İnsani ve İslami değerlere bağlı, nitelikli insan yetiştirmek amacına hizmet etmek üzere bir kutlu yola daha çıkmış bulunmaktayız. Bu amaç kapsamında, özellikle gençlerimize yönelik olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim gibi çalışmaların, sosyal sorumluluk projelerinin altına imza atmaya hazırız. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken Düzce'mizdeki gençlerin eğitime ihtiyaç duydukları alanları belirleyip, bu ihtiyaçları karşılayacak çalışmalar yapmak için elimizden geleni yapacağız. Yönetim Kurulu üyelerimize ve yapacağımız çalışmalarda Düzce için elini taşın altına koyacak tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.