Düzce Belediesi bahar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Düzce Belediyesi topyekün başlatılan ‘Bahar Temizliği' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan park, bahçe, kavşak peyzajlarının bakımını yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ot biçme, temizlik ve bakım işlemleri sürdürüldü. Şehrin bakımı, vatandaşların da takdirini kazanırken konu hakkında yapılan açıklamada bahar ve yaz ayları boyunca bakım, temizlik çalışmalarının süreceği belirtildi.