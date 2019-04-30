İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düzce Belediesi bahar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Düzce Belediyesi yaz mevsiminin iyice yaklaştığı günlerde park, bahçe ve kavşakların peyzaj bakımlarına hız verdi.


Düzce Belediyesi topyekün başlatılan ‘Bahar Temizliği' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan park, bahçe, kavşak peyzajlarının bakımını yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ot biçme, temizlik ve bakım işlemleri sürdürüldü. Şehrin bakımı, vatandaşların da takdirini kazanırken konu hakkında yapılan açıklamada bahar ve yaz ayları boyunca bakım, temizlik çalışmalarının süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.