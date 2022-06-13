İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce Belediye engelli öğrencileri sınava taşıyacak

Düzce Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Engelli adaylar özel araçla evlerinden alınarak sınava girecekleri merkezlere götürülecek.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, YKS öncesi engelli adaylarını sınav merkezlerine ulaşımlarında yardımcı olmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar için hazırlanan özel yapım rampası bulunan araçlarla evlerinden alınacak olan engelli üniversiteli adayları sınava girecekleri okullara ulaştırılacak.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün engelli öğrencilere yönelik başlattığı çalışmadan yararlanmak isteyenlerin 530 546 10 70 numarayı aramaları yeterli olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.