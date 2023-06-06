Düzce Belediye Meclisi 30 gündem maddesini görüştü

Toplantı da 30 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 30 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleşen toplantı da söz alan AK Parti Grup Başkanı Hasan Günden, 14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonucu kısaca değerlendirdi.

Günden'in konuşmasının ardından Mayıs ayı meclis tutanak özeti oy çokluğu ile kabul edilirken, geçilen gündem maddelerinde norm kadro uygulamaları, taşıt alınması, tarife değişiklikleri, faaliyet alanı eklenmesi, sermaye artırımı ve ücret belirlenmesi gibi konular oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken, çalışma yönetmeliğine dair madde ise Hukuk Komisyonuna havale edildi.

5 yıllık imar programı başta olmak üzere parsel satışları, imar plan değişiklikleri ve tahsis değişikliklerinin görüşüldüğü gündem maddelerinin ise görüşülerek imar komisyonuna havale edilmesinin ardından toplantı, bir sonraki birleşimin 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19.00 da yapılmasına karar verilerek sona erdi.