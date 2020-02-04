Düzce Belediye Meclisi toplandı

Gündemde yer alan maddeler detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Düzce Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında düzenlendi. Toplantı gündeminde yer alan Su abone, Seyahat Kartları, T Plaka ve durak çalışma yönetmeliği ile, kurum içi görev değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda İmar Planı Değişikliği talep edilen 11 adet madde ilgili komisyonlarca daha detaylı görüşülmesi amacıyla sevk edilmesine karar verildi.