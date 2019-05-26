Düzce Belediyesi 1 Haziran'dan itibaren vardiya sistemi ile çalışacak

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, örnek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Yapılacak çalışma ile mesai dışında çalışan personele ödenen fazla mesai ücretlerinin fazla olması üzerine harekete geçen Başkan Özlü, Düzce Belediyesinde vardiya sistemine geçilmesine karar verdi. İki vardiya halinde çalışacak olan Belediye böylece yaşanacak sıkıntılara gece gündüz anında müdahale edebilecek.

Belediyedeki ekonomik tedbirlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Özlü, "Bütçemizi belirlerken öncelikle gelirlerimize bakacağız. Ne kadar su gelirimiz var. Ne kadar emlak vergisi alacağız var, Ankara'dan İller Bankasından ne kadar gelirimiz var, bunlara bakacağız. Bu gelirlerle de bir gider bütçesi yapmamız lazım. Düzce Belediyesinde zarar eden işletmeler var. Bu zarar eden kuruluşların en azından kendini çevirebileceği, zarar etmeyeceği ama kendi masraflarını da karşılayabileceği bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Otobüs işletmemiz bunlardan birisi. Bazı otobüslerimizin yenilenmesi gerekiyor. Ciddi bir maliyet. Bize ciddi yükü var. Öncelikle Düzce Belediyesinde harcama kalemlerini kontrol ediyoruz. Bunları disipline etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili belediyede mali disiplin genelgesi yayınladık. Bu genelgeye göre gelirlerimizin planlanması, giderlerimizin buna uygun planlanması gibi çok sayıda tedbir var" dedi.

"Düzce Belediyesinin 477 milyon TL borcu var"

2019 yılı içindeki çalışma planlarına değinen Özlü, "Yoğunlaşacağımız konu tamir, bakım onarım. Yani asfalt, kaldırım, bordür tamir, bakım ve onarımlarını yapacağız. Bu sene büyük bulvarlar, büyük asfaltlar açmamız mümkün değil. Çünkü bütçemiz müsait değil. Yine bu sene içinde bazı işletmelerimizi, kurumlarımızı özelleştireceğiz. Yani bunları özel sektörün yönetmesini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Buradaki amacımız ise Belediyenin alacaklarının zamanında tahsil edelim ve bu alacaklarımızı tahsil ettikten sonra borçlarımızı ödeyelim. Düzce Belediyesi'nin 477 milyon TL borcu var. Bunların bir kısmı İller Bankasına, bir kısmı SGK'ya, bir kısmı da bankalara. Fakat 70 milyon TL'lik kısmı da piyasaya. Güzel tarafı ise piyasadan alacağımız da var. Bunları tahsil edeceğiz ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Bu mali disiplin genelgesi ile 1-2 yıl içinde Düzce Belediyesi'nin belini doğrultacağını söyleyebilirim. Böylece kendisine yeten bir belediye olarak kendisine mal ve hizmet satmak isteyenlerin koşarak geleceği bir yer olacak Düzce Belediyesi” dedi.

"Kullanmadığımız mülkler var"

Düzce Belediyesine ait mülklerde şahıslara ve özel kuruluşlara satış olamayacağını söyleyen Başkan Özlü, mülkün işlevi değişmeden devlet kurumları arasında borçlara karşın devir olacağını ifade etti. Özlü, “Belediyemiz üzerinde gözüken ancak kullanmadığımız, bundan sonrada kullanamayacağımız mülkler var. Örneğin bir okul. Okulun arkası belediyede görünüyor. Bizim orayı satmak gibi bir lüksümüz olamaz. Bu okulun yerini Maliye Bakanlığına verelim. Bunun karşılığında borçlarımızı sildirelim. Zaten bununla ilgili olarak yapılan bir çalışmada var. 6.9 milyon TL'lik bir borcun tapu değişikliğiyle ödeyebileceğiz. Mülkün işlevi değişmiyor, devletin bir kurumundan bir başka kurumuna geçiyor sadece. Bununla birlikte de SGK'ya olan 6.9 milyon TL'lik borcumuz ödenmiş olacak. Bu çok makul bir şey. Bu özel sektöre satmak, şahıslara satmak olarak anlaşılmasın. Sadece devletin kurumları arasında yapılan bir düzenleme olarak düşünüyorum” diye konuştu.

Düzce Belediyesi vardiya sistemine geçecek

Düzce Belediyesinin aylık 600 bin TL fazla mesai ücreti ödediğini belirten Özlü, fazla mesai yerine vardiya sistemi ile belediyenin yıllık 7.2 milyon TL tasarruf edeceğini dile getirdi. Özlü, “İnsan çıkartmayı düşünmüyoruz. Seçimlerden öncede çıkartmayacağımızı söylemiştik. 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren Düzce Belediyesinde mesaiyi kaldırıyoruz. Belediye çalışanlarımız mesaiye kalmayacaklar. Bunun yerine vardiya sistemi getiriyoruz. Belediye çalışanlarımız vardiya usulüyle çalışacaklar. 1 Haziran'dan itibaren ilave mesai ücreti ödemeyeceğiz. Belediyemizin 600 Bin TL fazla mesai ücreti ödüyoruz. Bu sistem ile fazla mesai ücreti ödemeyeceğiz. Bu da yılda 7.2 milyon TL gibi bir rakam yapıyor. Bunu nasıl yapacağız. Çalışanlarımızın çalışma saatlerini optimize ederek yapacağız. Örneğin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz. 24 saat diliminde 3 vardiya olacak. Böylece gece de olsa gündüz de olsa yaşanan sıkıntılara anında müdahale edilebilecek. Gündüz sorun yaşanırsa gündüz vardiyası, gece olursa gece vardiyası soruna müdahale edecek. Çalışanlarımızı optimize ederek, fazla mesai ücreti ödemeden hizmetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.