Düzce Belediyesi 4 partili oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu yapıldı.
İyi partiden belediye meclisine giren CHP'li isimler İyi Parti'den istifa ederek CHP grubunu kurdu.
Düzce Belediye Meclisi Mayıs Ayı ilk oturumu Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantısında 6 gündem maddesi görüşüldü. 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinde İyi Parti'den meclise giren CHP'li Basri Karslıoğlu, Emre Güleç ve Kudret Taş, İyi partiden istifa ettiler. CHP'ye geçen 3 isim Belediye Meclisi'nde partinin grubunu kuracak. Seçimler sonrasında 3 parti grubu olurken CHP grubunun kurulmasıyla meclisteki parti sayısı 4'e çıktı.