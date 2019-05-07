İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi 4 partili oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu yapıldı.

İyi partiden belediye meclisine giren CHP'li isimler İyi Parti'den istifa ederek CHP grubunu kurdu.


Düzce Belediye Meclisi Mayıs Ayı ilk oturumu Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantısında 6 gündem maddesi görüşüldü. 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinde İyi Parti'den meclise giren CHP'li Basri Karslıoğlu, Emre Güleç ve Kudret Taş, İyi partiden istifa ettiler. CHP'ye geçen 3 isim Belediye Meclisi'nde partinin grubunu kuracak. Seçimler sonrasında 3 parti grubu olurken CHP grubunun kurulmasıyla meclisteki parti sayısı 4'e çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.