Düzce Belediyesi 44 bin ton asfalt serdi

Temmuz ayı sonuna kadar 44 bin ton asfalt malzemesi kullanıldı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının ağustos ayına kadar yapmış olduğu çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Düzce Belediyesinin üst yapısından sorumlu olan müdürlüklerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı itibariyle Düzce yollarını asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi. Öncelikle alt yapısını tamamlanan yolları programa alan müdürlük, yollara tonlarca asfalt malzemesi serdi.

Yıllar içinde deforme olan yolları eski haline getirmek için hummalı çalışmalarını gece gündüz sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, 36 mahallede asfalt serim ve yama çalışması yaptı. 7 aylık süreç içinde 37 Bin 133 ton asfaltı yollarla buluşturan müdürlük ekipleri, ara sokaklar da dahil olmak üzere muhtar ile vatandaşların taleplerini de yerine getirmeye gayret gösteriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt yama çalışmalarında ise 7 bin 362 ton asfalt malzemesi kullanarak ulaşım ağını daha sağlıklı hale getirdi. Müdürlük şehrin dört bir yanında çalışma yaparak vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edecek.

Şehrin her noktasına dokunuyorlar

Yaz sezonu biterken Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; 7 ay içinde 193 metreküp beton, yaklaşık 3 bin 700 metrekare doğal plaktaş, 8 bin metrekare kilit taş ve küptaş döşerken 5 bin 322 metretül de bordür örme işi gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapımı, onarım ve asfaltlama çalışmalarına titizlikle sürdürecek.