Düzce Belediyesi 800 bin maske üretti

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan meslek edindirme kursları koordinatörlüğünde Korona virüs salgını sonrasında maske dikim atölyesi kuruldu. Düzce Kültür Merkezi'nde kurulan maske dikim atölyesinde gönüllülerin katılımı ile maske dikimi yapıldı. Sürecin ilk başladığı günden itibaren özveri ile çalışan BELMEK personelleri, üretilen maskeleri vatandaşlara ulaştırarak virüsle olan mücadeleye önemli katkı sağladı.