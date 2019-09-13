Düzce Belediyesi ağızları tatlandırdı

Aşure dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli 'de katıldı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Aşure Günü dolayısıyla Kalıcı Konutlar Hicret Cami meydanında program gerçekleştirildi. Aşevi'nde kaynatılan kazanlarda hazırlanan aşureler cami önünde halka ikram edildi.

Başkan Özlü Muharrem ayını kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Çok bereketli bir aydayız. İnşallah bu ayın feyzinden ve bereketinden hepimiz faydalanırız. Biz de Düzce Belediyesi olarak bu bereketli ayda aşure ikram ettik. Bu bereket ayının hayır getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.