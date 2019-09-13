İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi ağızları tatlandırdı

Düzce Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure dağıttı.

Aşure dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli 'de katıldı.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Aşure Günü dolayısıyla Kalıcı Konutlar Hicret Cami meydanında program gerçekleştirildi. Aşevi'nde kaynatılan kazanlarda hazırlanan aşureler cami önünde halka ikram edildi.



Başkan Özlü Muharrem ayını kutladı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Çok bereketli bir aydayız. İnşallah bu ayın feyzinden ve bereketinden hepimiz faydalanırız. Biz de Düzce Belediyesi olarak bu bereketli ayda aşure ikram ettik. Bu bereket ayının hayır getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.