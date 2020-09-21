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Düzce Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Konuralp, Aydınpınar ve Ağa mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Konuralp'te 400 metrelik kanalizasyon ana hattında beton boru döşeme çalışmaları sürüyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde 3 farklı noktada alt yapı yatırımlarına devam ediyor. Konuralp'te çalışan ekipler, kanalizasyon hattının 400 metrelik kısmında beton boruları döşeme çalışmasını sürdürüyor. Bölgenin alt yapı sisteminin iyileştirilmesi ve yeni hatların oluşturulması kapsamında yapılan çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak.


Aydınpınar Ana Kolektör Hattı Tamamlandı


Su ve Kanalizasyon ekipleri Aydınpınar'da yapımına başlanan kanalizasyon ana kolektör hattı yapımını da tamamladı. Yağmur sonrası biriken suyun toplanması konusunda büyük öneme sahip olan ana kolektör hattı sayesinde taşkın risklerinin önüne geçilirken su kirliliğinin önlenmesi de amaçlandı.


İSKİ ile Ortak Çalışma


Ekipler Ağa mahallesinde İSKİ ile iş birliği halinde devam eden çalışmalar kapsamında yağmur hattı deplase işlemini de yürütüyor. Mahallenin yağmur suyu birikmesi sorununu ortadan kaldıracak çalışma sayesinde su baskını riski ortadan kaldırılıyor, yağmur suyunun toplanması sağlanıyor. Ekipler, alt yapı eksikleri belirlenen mahallelerde oluşturulan çalışma planı çerçevesinde ihtiyaçları gidermeye düzenli olarak devam edecek.

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