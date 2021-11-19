Düzce Belediyesi alternatif güzergahı faaliyete geçirdi

Düzce Belediyesi Kuzeybatı Çevre Yolu'nu Hal Kavşağına bağlayacak olan 5 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Fen Lisesi ile Hal Kavşağı arasında bulunan 1560 metrelik kısmındaki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediyesi, kentin trafik yükünün hafifletilmesi adına alternatif güzergahların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzeybatı Çevre Yolunu Hal Kavşağına bağlama çalışmalarının devam ettiği Fen Lisesi ile Hal Kavşağı arasındaki 1560 metrelik yolun asfaltlama işlemi tamamlandı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapıya yönelik, su, yağmurlama ve kanalizasyon hatlarını tamamlamasının ardından kısa süre önce Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol düzeltme ve asfaltma çalışmalarına geçilmişti.

Çalışmaları yerinde inceledi

1560 metrelik kısımda bitirilen çalışmaları inceleyen Başkan Faruk Özlü, “Kuzeybatı Çevre Yolunu Hal Kavşağına bağlayacak olan ikinci etapta çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yolun tamamen bitirilmesi ile birlikte çok büyük bir açığı daha kapatarak trafik sirkülasyonunu şehir merkezinde bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Aynı zamanda hava kirliliği ile mücadelemize de büyük katkı sağlayacak” dedi.

Fen Lisesi ile Hal Kavşağı arasında kalan 1560 metrelik bölümde çalışmaların tamamlandığını söyleyen Başkan Özlü, “Ekiplerimiz tarafından yapılan öz verili çalışmalarla asfaltlama işlemi kısa sürede tamamlanan yol, gece saatlerinden itibaren halkımızın hizmetine sunuldu” şeklinde konuştu.