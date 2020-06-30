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Düzce Belediyesi Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı ilaçlama çalışması başlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi son yıllarda artan Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı önlemleri aldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 4 ekip ile ilaçlama çalışmaları başladı.


Düzce'de kent merkezi dahil olmak üzere geniş alanlarda baş gösteren Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı önlemler erken alındı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan çok sayıda ekip şehir merkezinin riskli bölgeleri ve çevresinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Ziraat Mühendisinin kontrolünde kurulan ekipler tarım ürünlerinin yanı sıra ağaçların da kurumasına ve uzun süreçte çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya bırakan Amerikan Kelebeğini larva döneminde ilaçlayarak bitkilerin zarar görmesini engelleyecek. Amerikan Kelebeği, Mantar, Yaprak Biti ve Yaprak Piresine karşı da yürütülen ilaçlama çalışmaları gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde sürdürülüyor. İlaçlama çalışmaları haşerelerin ilk tespit edildiği yerler Hamidiye ve Şıralık Mahalleleri başta olmak üzere Kalıcı Konutlar Bölgesi ile tüm merkeze bağlı mahallelerde yürütülecek.

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