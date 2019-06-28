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Düzce Belediyesi Amerikan Kelebeği ile mücadele ediyor

Düzce Belediyesi tarım zararlısı olarak bilinen Amerikan Beyaz Kelebeği ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelik şikayetler olmak üzere Amerikan Beyaz Kelebeği mücadelesini sürdürüyor. Ağaç ve bitkileri sararak kurutan haşerelere yönelik oluşturulan 6 farklı ekiple ilaçlama yapan Belediye öncelikli olarak şikayetleri değerlendirmeye özen gösteriyor. Aynı zamanda Sivrisinek için gece saatlerinde ilaçlama yapan ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor. Vatandaşların haşerelerden zarar görmesini en aza indirmek için çalışan ilaçlama ekibi yaz dönemi boyunca ilaçlama işlemine devam edecek.

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