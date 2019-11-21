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Düzce Belediyesi araçların bakımını kendi yapıyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü öz kaynakların değerlendirilmesinde hassas davranışı ile dikkat çekiyor.


Düzce Belediyesi tüm birimlerinde yapılan çalışmalarda öz kaynakların verimli kullanılması konusunda oldukça dikkatli davranıyor. Alt ve üst yapı çalışmalarında aciliyeti olan konulara hızlı çözüm üretme konusunda dikkat çeken kurum tüm birimleri ile tasarrufu ön planda tutuyor. Bu anlayış kapsamında Destek Hizmetler Müdürlüğü kurum bünyesinde kullanılan hizmet araçlarının tüm bakım ve tamir işlemini de kendisi yürütüyor. İcraatçı birimlerin kullanımındaki araçları şantiye alanında bakım ve tamire alan Destek Hizmetler Müdürlüğü bu çalışmalar sayesinde dışarıdan hizmet alımı yapmadan harcama kalemlerinde ciddi tasarruf elde ediyor.

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