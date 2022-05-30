Düzce Belediyesi asfalt çalışması başladı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı üst yapı çalışmalarında deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç duyulan yollarda ise sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Tüm kentin yollarındaki bozuk satıhları belirleyen ekipler, plan ve program dahilinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, özellikle yoğun araç geçişinin olduğu caddelere ağırlık verdi.

Aziziye ve Çakırlar mahallelerinden başlayan ekipler yollardaki çukurları ve bozulan satıhları iyileştirmeye başladı. Yapılan çalışma ile sürücülerin trafik konforu sağlanarak bozuk satıhlardan dolayı zor anlar yaşaması önlenecek. Yaz sezonu boyunca 130 bin ton asfalt serecek olan ekipler, ihtiyaç halinde kapasiteyi artıracak.