İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi asfaltlamaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yeni açılan yol güzergahlarında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaklar Mahallesi'nde açılan ve araç sürücülerinin araçlarını muayeneye getirdiği noktada oluşan trafik sıkıntısının giderileceği düşünüldüğü Araç Muayne İstasyonunun yanında sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Düzce Belediyesi ekipleri il genelinde yeni açılan ve dolguları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmasını yaparak vatandaşların kullanımına sunacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.