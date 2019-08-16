Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700 talebi giderdi

Tatil süresince gelen bin 700 aramada iletilen şikayet ve talepler düzenlenerek ilgili müdürlüklere aktarıldı.

Düzce Belediyesi vatandaşların talep ve şikayetlerini profesyonel ekibi ve donanımı ile Kurban Bayramı süresince de gidermeye devam etti. Vatandaşların bayram süresince Başkanlık İletişim Ofisi 153 Beyaz Masa Hizmetini arayarak ilettiği 500 farklı talep ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuşturuldu. Toplam bin 700 aramanın karşılandığı 153 Beyaz Masa servisinde aynı konular ile ilgili şikayetler sistemde bir araya getirilerek incelendi ve ilgili müdüre bizzat iletildi. Kurban Bayramı tatilinde her birimde kurulan nöbetçi müdahale ekipleri ile ilgili şikayet ya da taleplere müdahale edilerek vatandaşların mağduriyet yaşaması engellendi. Beyaz Masa yetkililerinden yapılan açıklamada tatil sürecinde yürütülen çalışmalar istatistiklerle belirtilerek “kurumumuza gelen toplam bin 700 arama içinde başta ani su kesintileri ve belediye hizmetlerinin sağlanması konusunda iletilen talep ve şikayetler düzenli olarak raporlanmış ve ilgili birim müdürlüklerine iletilmiştir. Düzenli gönderilen raporlar sayesinde Kurban Bayramında nöbetçi olan ekiplerimiz iletilen şikayetleri anında çözüme kavuşturmuştur. Bin 700 aramada aynı tür olan şikayetler düzenlenerek bu aramalardan toplam 500 farklı talep karşılanmıştır” denildi.