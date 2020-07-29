İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi bayramda çocukların yüzlerini güldürdü

Düzce Belediyesi sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal inceleme sonucu belirlen ve daha önceden kayıtları bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi için çalışma yaparak Kurban Bayramına sayılı günler kala ailelere giyim yardımında bulundu. Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram sevincini yaşadılar. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaşmış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.