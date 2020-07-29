Düzce Belediyesi bayramda çocukların yüzlerini güldürdü

Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal inceleme sonucu belirlen ve daha önceden kayıtları bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi için çalışma yaparak Kurban Bayramına sayılı günler kala ailelere giyim yardımında bulundu. Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram sevincini yaşadılar. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaşmış oldu.