Düzce Belediyesi bir ayda 8 spor parkı yeniledi

Toplamda 42 parkın yenileceği merkez mahallelerinde bir ay içerisinde 8 parkın bakım onarımı tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Spor Şehri Düzce" sloganı ile bir yandan spor kulüplerine destek olurken bir yandan da "Spor Akademisi" bünyesinde yeni projeler geliştirerek gençlerin spora yönelmesini sağlayacak adımlar atıyor. Tüm bunların yanı sıra herkese spor yapma imkânı sağlamak isteyen Başkan Özlü, mahallelerdeki spor parklarına büyük önem veriyor.

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte saha çalışmalarına ağırlık veren Düzce Belediyesi, Başkan Özlü'nün talimatı ile spor sahalarını yenileme çalışmalarını başlattı. 42 mahalle genelinde başlatılan spor parklarının revizyonu için planlamasını gerçekleştiren Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bir ay önce ilk etapta Koçyazı, Aziziye, Karahacımusa, Körpeşler, Kültür, Fevzi Çakmak Mahalleleri ile Bahçeşehir bölgesinde 2 park olmak üzere toplam 8 parkta başlattığı çalışmalarını tamamladı.

Parkların baştan sona revize edilmesini sağlayan müdürlük ekipleri, 8 parkın zemin kaplamadan tel örgülerin değiştirilmesine, kapıların tamiri ve yenilenmesine, zemin çizgi çalışmasından ihtiyaç duyulan parklara sentetik çim, file, pota, direk dikilmesine kadar birçok çalışma gerçekleştirdi.

Müdürlük, kısa sürede eksiklikleri tamamlanan, yeni ekipmanlarla buluşturularak mahallelere kazandırılan parkların yanı sıra kalan 34 mahalle parkına yönelik yenileme çalışmalarını yaz mevsimi boyunca sürdürecek.