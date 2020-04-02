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Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü de Online eğitime geçiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı.

Yapılan çalışma ile Çocuk kulübü de online eğitime geçiyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ara verilen ilk, orta ve liseler sonrasında Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü'de kapanmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında çocuk kulübü online eğitim vermeye başlıyor. Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar, Tasarım, Fen Bilgisi, İngilizce, Mutfak ve Spor alanlarında Pazartesi'den Cuma'ya 5 gün boyunca eğitim verilecek. Eğitimler Düzce Belediyesi'nin youtube kanalında yayınlanacak. İlk ders 6 Nisan'da başlayacak. Her gün saat 12.00'da başlayacak derslerde 15 dakika spor dersi verilecek. Akabinde 15 dakika aralıklarla alan dersleri verilecek. Çocuk Kulübünün video dersleri toplamda 45 dakika sürecek.

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