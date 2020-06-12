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Düzce Belediyesi çocukları sevindirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde 2 ay boyunca evlerinden çıkamayan çocuklara, sokağa çıkma serbestliğinin getirilmesiyle belediye meydanında etkinlik düzenleyerek pamuk şekeri dağıttı.


Korona virüsle mücadele sürecinde 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için önceki gün yayınlanan genelgeyle kısıtlama kaldırıldı. Çocuklar, sokağa çıkma serbestliğinin gelmesiyle Düzce Belediyesinin, belediye meydanında gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak biraz olsun nefes alma şansı buldu. Düzce Belediyesi'nin belediye meydanında gerçekleştirdiği etkinlikte sosyal mesafe gözetilerek çocuklar aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirdi. Yapılan pamuk şekerleri çocuklara ikram edildi. 2 ay aradan sonra etkinliğe katılan çocukların gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kısıtlamadan dolayı çocuklarımızın çok sıkıldıklarını biliyoruz, bizlerde çocuklarımızı biraz olsun mutlu edip eğlenmeleri için etkinlik düzenledik, biraz daha sabredelim güzel günler gelecek” ifadelerini kullandı.

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