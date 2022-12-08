Düzce Belediyesi depremin izlerini silmek için sahada

Depremin izlerini silme adına yoğun çaba sarf eden Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Düzce Belediyesi, 23 Kasım depreminin ardından bir yandan yaraların sarılmasına yönelik mücadele verirken bir yandan da hayatın normalleşmesi çerçevesinde her kesime psikolojik destek sağlamayı sürdürüyor.

Depremden özellikle çocukların etkilendiğini göz önünde bulundurarak harekete geçen Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organize ettikleri moral etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul bahçesinde kurulan spor alanlarında basketboldan zumbaya tenisten cornhole kadar bir çok etkinlikle eğlenceli zaman geçiren çocuklar deprem psikolojisinden uzaklaştırılırken, aynı zamanda canlı müzik ve yüz boyama etkinlikleriyle de mutluluklarını pekiştirdiler.