Düzce Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı

Faruk Özlü, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için Düzce Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yola çıktığını duyurdu.

Düzce halkının ve Düzce Belediyesi'nin İzmirli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'ne ait arama kurtarma aracı ve 20 bin adet maske ile ekiplerin Düzce'den İzmir'e yola çıktığını açıkladı. Faruk Özlü İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, “İzmir'de meydana gelen #deprem, depremin acılarını bilen Düzce'yi derinden üzdü. Tüm Düzce halkı ve belediyemiz; bütün imkanlarıyla İzmirli kardeşlerimizin yanında ve hizmetindedir. Düzce Belediyesi İzmirli kardeşlerimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacaktır. Arama kurtarma aracımız ve 20 bin maske ile İzmir'e giden personellerimize kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerinde bulundu.