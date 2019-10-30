Düzce Belediyesi ekipleri arızalara anında müdahale ediyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip vatandaştan iletilen arıza bildirimlerine hızla müdahale ediyor. Günlük oluşturulan çalışma planı oluşturan ekipler, şehir merkezinin muhtelif noktalarında ana ve ara hatlarda meydana gelen arızaları yerinde tespit ederek vakit kaybetmeden müdahale ediyor. Çalışmalar sayesinde uzun süreli su kesintisi riski engellenerek tamir ve tadilatlar da yapılıyor.