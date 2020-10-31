Düzce Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde can kurtarıyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına Düzce'den de destek gitti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depremin hemen ardından İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bütün Türkiye'ye acı yaşattı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremim ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalara Düzce'den UMKE, AFAD ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı oluşan 64 kişilik ekip ve 14 araç katıldı.

Depremin hemen ardından harekete geçen ekipler, Düzce Belediyesi'nin de destekleriyle hazırlıklarını tamamlayıp İzmir'e, afet bölgesine ulaştı ve zamana karşı yarışarak yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, ekipler, enkaz altında tek bir canlının kalmaması için var güçleriyle diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi; İzmir'de hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor. Biz 12 Kasım 1999'da Düzce'de bu acıyı yaşadık. Tüm Türkiye bizim için seferber oldu. O günleri unutmadık. Şimdi sıra bizde” ifadelerinde bulundu.