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Düzce Belediyesi ekipleri nin yol çalışması sürüyor

100 Karayolunu rahatlatacağı düşünülen Akınlar Mahallesi’nde ki bağlantı yolunda dolgu çalışmalarına başladı.

100 Karayolunu rahatlatacağı düşünülen Akınlar Mahallesi'nde ki bağlantı yolunda dolgu çalışmalarına başladı.


Düzce'nin tam ortasından geçen D-100 Karayolunda ki trafiği rahatlatmak amacı ile Düzce Belediyesi farklı noktalarda yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Akınlar Mahallesi'nde oluşturulan ve yapılan istimlaklar ile birlikte bağlantı yolu çalışması tüm hızı ile devam ediyor. Daha önce ekipler tarafından 20 metre genişliğinde oluşturulan yolun yağışlar sonrasında çökmemesi için alt yapısına dolgu çalışmaları başlatıldı.

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