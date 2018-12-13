Düzce Belediyesi ekipleri saha çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevresinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında Darıcı Mahalle Camii bahçesindeki ağaçların budama çalışması yapıldı. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de muhtelif mahallelerde bozulan kaldırımlarda parke taş onarım işlemi yaptı. Mehmet Akif Caddesinde yapılan çalışmalar ile kar yağışı ile tehlike oluşturma riski taşıyan kaldırımlar düzenlendi.