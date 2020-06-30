Düzce Belediyesi ekipleri yolları elden geçiriyor

Düzce Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya ve araç trafiğini düzenlemek, daha güvenli yollar ve kaldırımlar için başlattığı bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konuralp bölgesinde çeşitli nedenlerle deforme olan yollarda çalışmalar yapan ekipler, şehrin birçok noktasında zemin iyileştirmesi yaparak kırılmış veya parçalanmış parke taşlarını ise yenileriyle değiştiriyor. Ekiplerin asfalt yama işlemlerini de sürdürdüğünü belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hizmetlerimizi, öncelikli olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, belirli program ve planlar dahilinde yapmaktayız. Halkımızdan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Kaldırım yenileme çalışmamız ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde yol açma, asfalt yama, park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Faaliyetlerimiz tüm mahallelerimizde sürdürülüyor. Ekiplerimiz her mahallemizi şantiye alanına çevirerek, Düzce için ve hemşehrilerimiz için çalışıyor” dedi.