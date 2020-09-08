İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi ekipleri yolları ve kaldırımları yıkadı

Düzce Belediyesi Covid-19 salgında yaşanan artış ve yeni normal hayatın sekteye uğramaması açısından çalışmalarını sürdürüyor.

“Hijyen Her Yerde” anlayışı ile sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında günün her saati cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanıyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana yürüttüğü titiz çalışmalarına esneklik göstermeden devam ediyor. Yeni normal hayata geçiş ile birlikte vatandaşların hijyen ve temizlik konusunda dikkatli olmasının yanı sıra sosyal hayatın en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda da temizlik için yıkama ekibi kuran Temizlik İşleri Müdürlüğü, günün her saati cadde sokaklarda yıkama işlemi yapıyor.


Kaldırım ve sokak çevrelerinde de yıkama yapan ekipler “Maske, Mesafe, Temizlik” kuralına dikkat çekerek halk sağlığının korunması konusunda herkesin sorumlu davranması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.