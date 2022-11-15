Düzce Belediyesi futbol turnuvası başladı

Turnuvanın açılış maçında Bahçeşehir A.Ş., Kültür Müdürlüğünü 4-1 mağlup etti.

Düzce Belediyesi tarafından personelin kaynaşması ve dayanışmanın ön plana çıkartılmasına yönelik gerçekleştirilen birimler arası futbol turnuvasının ilk günü tamamlandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Koçyazı Mahallesindeki halı sahada oynanan turnuvanın ilk gününün açılış karşılaşmasında Bahçeşehir A.Ş ile Kültür Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan İnan'ın yaptığı maçı Kültür Müdürlüğü 4-1'lik skorla kaybetti.

A grubunun ikinci karşılaşmasında Fen İşleri Müdürlüğü ile karşılaşan Zabıta Müdürlüğü maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, günün son maçında ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü rakibi Ulaşım A.Ş.'yi 7-1'lik farkla mağlup etti.

Turnuva oynanacak diğer maçlarla devam edecek.