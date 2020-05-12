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Düzce Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.


Düzce halkı, belediyenin aralıksız sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ile bu yazı rahat ve huzurlu geçirecek. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenli olarak ilaçlama yaparak, larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarının da hız kazandığını belirten ekipler, Konuralp bölgesi, Ağa, Mergiç, Çay, Kiremitocağı, Aziziye mahallelerinde bulunan ahır ve foseptiklerde larva ile ergin sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, “Düzce'nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları aksatmadan yürütüyoruz, sinek ilaçlama çalışmalarını hızlandırdık özellikle sivrisinek ilaçlamalarına hız verdik. Bu çalışmalarımız yeni değil bir kaç aydan beri sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın rahat bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak'' dediler.

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