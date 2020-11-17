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Düzce Belediyesi her alanda destek veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce’nin ve belediyenin ihtiyaçlarının giderilmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce'nin ve belediyenin ihtiyaçlarının giderilmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi'nin ve kentin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında tamamlayıcı bir görev üstlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tabelalardan, yaya geçitlerine, aydınlatmalardan elektrik aksamlarına kadar birçok alanda arızaları gideriyor. Ekipler, Düzce Belediyesi'nin araçlarının bakımları, cephe giydirmeleri, görsel tasarımların yanı sıra kurumun malzeme tedariki görevini de başarı ile sürdürmeye devam ediyor.

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