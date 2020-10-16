İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İletişim Ofisi, belediye müdürlüklerinde sosyal medya ekiplerinde görev alan personellere “Sosyal Medya İletişimi Eğitim Programı” düzenledi.


Düzce Belediyesi İletişim Ofisi, belediye bünyesindeki müdürlüklerin sosyal medyanın etkin ve etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik hizmet içi eğitim programı yaptı. Belediye Meclis salonundaki programda vatandaş ile belediye arasındaki önemli iletişim kanallarından biri olan sosyal medyanın doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, yazı dili ve bilgi paylaşımı ile ilgili konular ele alındı. Sosyal medya stratejileri, içeriklerin ve paylaşımlarının kullanımı hakkında bilgilerin de verildiği eğitimde kullanıcının yapacağı paylaşımlarda dikkat etmesi gerekenler altı çizilerek anlatıldı. Program karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Program sonunda personele Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu kitabı verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.