Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan levha ve dubalar kaldırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgaline sebep olan esnafa uyarıda bulunularak yol ve kaldırım işgali yapan dubaları kaldırıyor.

“Esnaf bize destek olsun”

Kaldırım işgalleri konusunda esnaflarımızın da daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; “Esnaflarımızın ürün satmak amacıyla yada reklam için koydukları duba ve tabelalar vatandaşlarımızın yürüme alanlarını daraltmakta, hem de engelli vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Esnafımızdan bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.