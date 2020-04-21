Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren salgına karşı aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarına tüm birimleriyle güç birliği içinde devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek amacıyla korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğinde bulundu. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü' nün talimatlarıyla hazırladığı gıda kolilerini kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırdı.

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ve mahalle muhtarlarından alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde dar gelirli ve hiçbir geliri olmayan aileleri belirleyerek liste hazırladı. Ekipler, hazırlanan erzak kolilerini belirledikleri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürerek teslim etti. Hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde un, şeker, yağ, çay, kuru bakliyat, salça vb. temel gıda malzemeleri bulunuyor. Ekipler, “Allah'ın izniyle gönül belediyeciliğine yakışacak şekilde vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz” dediler.