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Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri heryerde

Düzce Belediyesi beklenen kar yağışı ile birlikte kriz merkezini harekete geçirdi.

İlgili müdürlükler bünyesinde oluşturulan ekipler yol ve kaldırımlarda çalışmalara başladı.


Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde başlayan, ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmaları başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla vakit kaybetmeden silme ve temizleme işlemine başlayan ekipler ana arter yollar ve kaldırımlarda çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri, Destek, Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşleri, Ulaştırma, Su ve Kanalizasyon ile diğer ilgili müdürlükler bünyesinde oluşturulan ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Kalıcı Konutlar ve Konuralp gibi yüksek kesimler başta olmak üzere şehir merkezinde de yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kaldırımlardaki karları temizleyen ekipler mağduriyet yaşanmaması konusunda da vatandaşları uyardı. İlgili müdürlüklerden yapılan açıklamada şehir merkezi ulaşım sisteminde aksamalar yaşanmaması konusunda toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kar yağışının devam ettiği sürece ekipler çalışmalarını sürdürecek.

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