İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis 3. birleşimi yapıldı

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı üçüncü oturumu Düzce Belediye Meclis ikinci Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü oturumu Düzce Belediye Meclis ikinci Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.


Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü toplantısı yapıldı. Düzce Belediye Meclis ikinci Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında yapılan oturumda 12 gündem maddesi oylandı. 2021 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili maddeler meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 12 Kasım Perşembe günü yapılmasına karar verilerek sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.