Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis 3. birleşimi yapıldı

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü oturumu Düzce Belediye Meclis ikinci Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü toplantısı yapıldı. Düzce Belediye Meclis ikinci Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında yapılan oturumda 12 gündem maddesi oylandı. 2021 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili maddeler meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 12 Kasım Perşembe günü yapılmasına karar verilerek sona erdi.