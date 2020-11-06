Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci oturumu Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 12 gündem maddesi oylandı. Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilen gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 9 Kasım Pazartesi günü yapılmasına karar verilerek sona erdi.