Düzce Belediyesi kentin görüntüsünü değiştirmeye kararlı

Ekipler karayolu üzerinde 660 metre daha ferforje yerleştirecek.

Düzce'nin dışa açılan kapıları konumundaki D-100 ve D-655 karayollarının daha modern ve estetik görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendi imalathanesinde ürettikleri ferforjeleri monte ederek şehrin görüntüsünü değiştiriyor. Bu çerçevede D-655 karayolu üzerindeki yol güvenliğinin arttırılması ve görsel zenginliğin oluşturulması adına çalışma başlatan belediye ekipleri dekoratif ferforjeleri belirlenen bölgelere yerleştirdi. Meslek Lisesi'nde mevkiinde başlanan çalışmalar Çamköy kavşağı, Konuralp kavşağı ve üst geçitler çevresinde devam edecek.

Çalışma tamamlandığında D-100 ve D-655 Karayolları üzerinde kötü görüntü oluşturan çitler kaldırılarak estetik görünümü artıracak 1680 metre dekoratif ferforje monte edilmiş olacak.