Düzce Belediyesi Marmara Denizi'nde musilaj temizliği yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü Marmara Denizi'nde görülen Musilaj için İstanbul'a giderek temizlik çalışmalarına destek verdi.

Marmara Denizi'nde son zamanlarda görülen Musilaj için bir çok kurum devreye girdi. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum deniz üzerinde oluşan Musilajları temizleme çalışmaları yaparken, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'de Marmara Denizi'ne giderek çalışmalara destek verdi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'in önderliğinde bölgede çalışmalara katılan temizlik işleri personeli onlarca kilo musilaj temizliği yaptı.