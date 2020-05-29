Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

Maske Dikim Atölyeleri'nde günlük 21 bin maske üretimini sürdüren Düzce Belediyesi, üretilen maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtım gerçekleştiren Belediye ekipleri, pazaryerinde hem maske dağıtımı gerçekleştirdi hemde sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde maskelerin üretimi korona virüs salgını boyunca devam edecek.