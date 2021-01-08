Düzce Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ocak ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Kültür Merkezine ‘Prof. Dr. Erol Güngör' ismini verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ocak ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 15 gündem maddesi oylandı. Gündem konuları arasında yer alan Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'ne ‘Prof. Dr. Erol Güngör' isminin verilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kültür Merkezi bundan sonra Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak toplantı, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilen gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 1 Şubat Pazartesi günü saat 17.30'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.